Argentina decreta alerta por causa de gafanhoto 'gigante', três vezes maior que o normal

São Paulo - Após as grandes nuvens de gafanhotos relatadas pelo país há alguns meses, a Argentina decretou, por meio do Serviço de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa), um novo alerta fitossanitário na última quarta-feira, devido à incidência de uma nova espécie do inseto que circula no país - que é quase três vezes maior do que as que normalmente circulam nas lavouras locais.