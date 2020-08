Reino Unido vai pagar 'auxílio' para trabalhadores com covid-19 se isolarem

Reino Unido - Após muita pressão, o governo do Reino Unido decidiu pagar aos trabalhadores de baixa renda que estiverem infectados pela covid-19 ou com suspeita da doença durante o período de isolamento social.Downing Street, região que abriga os escritórios do primeiro-ministro e do Chanceler do Tesouro, desembolsará 130 libras para os britânicos ou residentes no país que tiverem resultado positivo de novo coronavírus durante 10 dias.Membros da família que também precisem manter o isolamento por duas semanas receberão 182 libras. Terão acesso a esse benefício pessoas inscritas no programa Créditos Fiscais para Trabalhadores e que não podem desempenhar suas atividades a partir de casa ou as que estão no Crédito Universal (relacionado à Previdência Social).Segundo o ministro da Saúde, Matt Hancock, os britânicos já se sacrificaram o suficiente para ajudar a desacelerar a disseminação do vírus. O Reino Unido registra, até o momento, 65 mil mortes por covid-19.