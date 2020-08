Os filmes de super-heróis da Marvel são um verdadeiro sucesso de público e soma fãs ao redor do mundo, mas o lançamento de "Pantera Negra", em 2018, mostrou que essas produções podem, além de entreter, chamar atenção para temas relevantes como a falta de representatividade no cinema. Com um elenco de atores negros e referências africanas, o longa foi o único da Marvel a concorrer ao Oscar de "Melhor Filme" e saiu como vencedor no SAG Awards na categoria "Melhor Elenco".

Galeria de Fotos Chadwick Boseman como Pantera Negra Reprodução Chadwick Boseman como Pantera Negra Reprodução Chadwick Boseman Reprodução Instagram Chadwick Boseman Reprodução Instagram Chadwick Boseman Reprodução Instagram Chadwick Boseman Reprodução Instagram Chadwick Boseman Reprodução Instagram Chadwick Boseman Reprodução Instagram Chadwick Boseman Reprodução Instagram Chadwick Boseman Reprodução Instagram Chadwick Boseman Reprodução Instagram Chadwick Boseman Reprodução de internet Chadwick Boseman como o personagem Pantera Negra Divulgação Chadwick Boseman como o personagem Pantera Negra Divulgação Chadwick Boseman como o personagem Pantera Negra Divulgação Chadwick Boseman como o personagem Pantera Negra Divulgação Chadwick Boseman AFP

Chadwick Boseman viveu o protagonista T'Challa, príncipe de Wakanda, que ao conhecer a Viúva Negra, interpretada por Scarlett Johansson, em "Capitão América: Guerra Civil", disse o seguinte: "Suponho que nenhum de nós está acostumado com os holofotes". Bom, o Pantera Negra precisou se acostumar rápido com a visibilidade já que o filme quebrou recordes de bilheteria dentro do universo Marvel ao faturar mais de 1,3 bilhão de dólares.

Na época do lançamento, o cartaz do filme, que mostrava que todos os protagonistas eram interpretados por atores negros, foi muito celebrado nas redes sociais e fotos de pessoas negras admirando o pôster do longa viralizam nas redes sociais com legendas semelhantes a esta: "É assim que as pessoas brancas se sentem o tempo todo?".

Além da representatividade no elenco e de trazer para o time dos Vingadores um herói negro, o filme também não deixa de lado referências culturais e políticas. Seja nos trajes ou nos rituais do povo de Wakanda, o longa de Ryan Coogler deixa clara as referências africanas, valorizando a rica cultura de um continente que muitas vezes é subestimado.

A questão dos negros na atualidade também é abordada no longa, como uma cena que foi gravada em Oakland, região dos Estados Unidos em que o movimento do Partido dos Panteras Negras ganhou força ao reagir a violência policial enfrentada pela população negra no país. Este ano, a mesma questão voltou a gerar protestos com morte de George Floyd e o movimento “Black Lives Matter” teve visibilidade e repercussão no mundo todo.

Antes do cinema, o rei de Wakanda fez história nos HQs. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, Black Panther, o Pantera Negra foi o primeiro super-"Vingadores".

A morte do Chadwick Boseman, que foi vítima de câncer de cólon, trouxe de volta a importância e relevância que tem o personagem tem na atualidade e o impacto do filme da Marvel, que ainda conta com Michael B. Jordan e Lupita Nyong'o no elenco.

"Ele [Chadwick] se tornou o rosto de um mundo ideal. O rosto do sonho por uma Wakanda. Obrigado por ser nosso Pantera negra. Obrigado por nos ajudar a sonhar mais um pouco e por sermos um pouco mais orgulhosos de quem somos. Obrigado, continuaremos por aqui a gritar 'Wakanda forever' e seu rosto estará junto e continuarei aqui querendo ser o T'challa", escreveu o ator Lázaro Ramos no Instagram representando o sentimento de muitas pessoas negras que se sentiram representadas com o filme.