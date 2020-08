Confrontos entre antirracistas e seguidores de Trump terminam com um morto

Portland, em Oregon, em um tiroteio após confrontos entre manifestantes Donald Trump, informou a polícia. Estados Unidos - Uma pessoa morreu neste sábado em, em Oregon, em um tiroteio após confrontos entre manifestantes antirracistas e seguidores do presidente americano, informou a polícia.

Portland é o epicentro dos protestos do movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) desde que a polícia matou em maio um cidadão negro desarmado, George Floyd, em Minnesota.

De acordo com a imprensa local, "caravanas de centenas de automóveis" com seguidores de Trump a bordo seguiram no sábado para Portland.

"Aconteceram atos de violência entre manifestantes e contra manifestantes. A polícia atuou e aconteceram algumas detenções", afirmou a força de segurança no Twitter.

De acordo com a imprensa local, vários confrontos e momentos de tensão foram registrados entre os grupos. A polícia não informou se o tiroteio que matou uma pessoa está vinculado às manifestações.

Uma investigação por homicídio foi aberta.