Cuba vai adotar terapia de ozônio no ânus para tratamento de coronavírus

Havana - Cuba deverá começar a utilizar uma terapia de ozônio retal para tratamento de coronavírus . Os resultados de um ensaio clínico foram apresentados neste final de semana ao presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, e foram positivos. As informações são do jornal El Nacional.

Segundo declarações de Sarahi Mendoza Castaño, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Centro Nacional de Pesquisas Científicas, foi demonstrado que "a associação da ozonioterapia com o tratamento convencional de COVID-19 aumentou em 40% o número de pacientes com a teste PCR negativo no quinto dia".

O teste foi realizado em pacientes com sintomas leves e moderados.

Covid-19 em Cuba

Até o momento, Cuba teve 94 mortes por covid-19, com um total de 3.925 casos.