OMS: 'Nenhum país pode simplesmente fingir que a pandemia acabou'

São Paulo - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou apoio ao processo de relaxamento das medidas de distanciamento social impostas pela covid-19, desde que elas ocorram em conformidade com a queda no número de casos da doença. "Reabertura sem controle do coronavírus é uma receita para desastre", alertou, durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, em Genebra, na Suíça.