Gmail ficou fora do ar AFP

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 09:22 | Atualizado 14/12/2020 09:47

Rio - Alguns dos principais serviços do Google, como Gmail, Youtube, Drive, Play Store (loja do Android), Google Maps e Google Classroom, ficaram fora do ar na manhã desta segunda-feira. As falhas começaram a ser reportadas por volta das 8h30, afetando usuários de todo o mundo, e ocorreram tanto nas versões web quanto nos aplicativos. Os serviços começaram a voltar por volta das 9h30, e já é possível, por exemplo, usar o Youtube. No entanto, algumas funcionalidades ainda estão instáveis.

Confira a lista de serviços afetados:

* YouTube

* Gmail

* Drive

* YouTube TV

* Google Classroom

* Nest (produtos de casa conectada do Google)

* Play Store (loja de aplicativos no Android)

* YouTube Music

* Google Home

* Stadia (streaming de jogos)

* Google Hangouts

* Google Maps

* Google Meet

* Google Duo

* Google Ads

* Google AdSense

* Google Analytics

* Google Search Console

* Google My Business

* Firebase

* Admob

Ainda não se sabe o que ocasionou a queda dos serviços.