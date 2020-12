Por IG - Último Segundo

Publicado 15/12/2020 11:20

O surgimento de uma série de malas contendo pedaços de corpos humanos vem intrigando a polícia de Florença, uma das cidades mais turísticas da Itália.

Na última segunda-feira (14), as forças de segurança encontraram a terceira bagagem com restos mortais no mesmo local, um terreno situado entre a prisão de Sollicciano e uma rodovia que liga a capital da Toscana com as cidades de Pisa e Livorno De acordo com as primeiras inspeções dos legistas, os restos mortais encontrados na terceira mala estavam em avançado estado de decomposição e seriam de uma mulher.

A primeira mala foi encontrada em 10 de dezembro no meio da vegetação pelo dono do terreno. No dia seguinte, cerca de 70 metros de distância da primeira, uma segunda bagagem foi descoberta.

Segundo a polícia local, os restos mortais são de um homem entre 40 e 60 anos de idade, que morreu com uma facada na garganta.

Nesta terça-feira (15), a polícia deverá voltar ao local para tentar encontrar uma possível quarta mala escondida entre a vegetação com os restos mortais do segundo cadáver.