Mundo & Ciência

Colégio Eleitoral confirma vitória de Biden nas eleições presidenciais americanas

Com a confirmação do triunfo na Califórnia, o democrata soma 302 votos no Colégio Eleitoral, acima dos 270 necessários para tomar posse em 20 de janeiro

Publicado 14/12/2020 20:07 | Atualizado há 16 horas