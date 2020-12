Por Ansa

Publicado 15/12/2020 13:10

São Paulo - Um vereador de Milão, segunda cidade mais populosa da Itália, apareceu no banheiro durante uma reunião transmitida via streaming na última segunda-feira.

Gianluca Corrado, membro do partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S) e candidato a prefeito em 2016, integra uma comissão da Câmara Municipal sobre temas de mobilidade urbana e meio ambiente.

No entanto, durante uma reunião que debatia um plano para reduzir a poluição em Milão, o vereador decidiu tomar um banho e esqueceu de desligar a câmera. O dispositivo não estava voltado para o chuveiro, mas é possível ver Corrado passando na frente da tela com o torso nu.

"Eu tinha acabado de voltar do tribunal, mas queria acompanhar o debate dos meus colegas. Conectei-me para escutar, mas precisava me trocar com certa urgência porque tinha outros compromissos na agenda", disse o vereador ao jornal Corriere della Sera.

"Eu achava que tinha desligado o vídeo, mas... Fui traído pela tecnologia", acrescentou.