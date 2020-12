Jodie foi instruída a cutucar o explosivo com um alfinete Reprodução/Facebook Jodie Crews

Por iG

Publicado 15/12/2020 13:23 | Atualizado 15/12/2020 13:33

Londres - Uma granada da Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) explodiu na casa de uma família na Inglaterra após mãe e filha encontrarem o objeto na praia. Jodie, 38, e a filha Isabella, 8, encontraram o explosivo na praia de Deal. Pensando que se tratava de um fóssil, elas decidiram levar o objeto para casa.



A mãe deixou a granada exposta na sala de estar da residência e compartilhou fotos em sites de fósseis e de arqueologia. Jodie foi instruída a cutucar o explosivo com um alfinete e, caso o objeto liberasse alguma fumaça branca, seria vômito de baleia. O que ela viu, porém, foi fogo saindo da granada.



O explosivo "simplesmente se transformou em uma bola de fogo”, contou a mulher.



"Peguei a granada e corri com o braço estendido para a cozinha, onde a joguei na pia", relatou ao jornal inglês Daily Star.



A explosão não foi imediata. Quando ela aconteceu, Jodie, Isabella, os gatos e os cachorros da família já estavam no jardim da casa.



O barulho da granada assustou os vizinhos, que acionaram o Corpo de Bombeiros.



Não houve alastramento de fogo e a granada foi encontrada queimada dentro da pia. Os únicos danos foram ao parapeito de uma janela da casa.