O homem atingido foi socorrido por pessoas que estavam presentes no local Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 15:18

Nesta segunda-feira, um vídeo compartilhado na internet mostrou o exato momento em que um carro descontrolado atinge uma academia e derruba um homem que estava na esteira. No registro, é possível ver que a motorista sai do carro e faz um sinal com as mãos, indicando que não sabia o que teria acontecido, e o homem é socorrido por pessoas que estavam no local. Não se tem informações sobre onde o acidente aconteceu.

Confira: