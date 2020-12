Por AFP

Publicado 15/12/2020 15:18

Tóquio - A maioria dos japoneses se opõe à realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e deseja um novo adiamento ou o cancelamento dos mesmos, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, a qual mostra que a opinião pública japonesa mudou pouco desde a metade do ano, apesar da chegada das primeiras vacinas ao mercado.



A pesquisa mais recente, divulgada pela rede pública NHK, revela que apenas 27% dos entrevistados apoia a realização dos Jogos em meados de 2021, 32% são a favor do seu cancelamento e 31%, de um novo adiamento. O restante respondeu que não está certo, ou não se pronunciou.



Os organizadores do evento, previsto para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto, bem como autoridades japonesas, descartaram um novo adiamento dos Jogos, os primeiros da História adiados em tempos de paz.



Outras pesquisas confirmam a reticência dos japoneses. Uma enquete publicada hoje pela agência de notícias Jiji aponta que 21% dos entrevistados são a favor do cancelamento e quase 30%, de um novo adiamento.



O adiamento dos Jogos e o desenvolvimento de medidas contra a Covid-19 é um pesadelo logístico de elevado custo financeiro. No começo do mês, os organizadores anunciaram que o evento custaria 2,5 bilhões de dólares mais do que o esperado, o que elevaria o orçamento provisório total para 15,7 bilhões.