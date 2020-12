Na Austrália: mulher se atira em mar revolto para salvar barrir de cerveja Reprodução YouTube

Por iG

Publicado 15/12/2020 15:36

São Paulo - Uma mulher protagonizou um "ato heroico" na manha de segunda-feira (15), na Austrália . Ignorando a tempestade em Gold Coast, ela se lançou mar revolto adentro para salvar barris de cerveja . O acontecimento foi filmado por uma equipe de TV local e viralizou na internet.

Segundo relatos, o mar estava extremamente bravo devido a uma forte tempestade que atingiu a região. A água cobriu as areias e chegou a mais de um metro de altura em algumas áreas.



Publicidade

E o que explica a cerveja no mar? A maré subiu tanto que adentrou o estacionamento do Currumbin Beach Vikings Surf Life Saving Club, levando itens de diversos comerciantes que atuam por ali. Inclusive, os barris de cerveja, que foram arrastados pela força da correnteza.



A "heroína" não teve a identidade revelada. Entrevistada pela equipe do 7News, ela ainda brincou: “Não há nada como o oceano, é bastante incrível”.



Assista: