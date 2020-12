Donald Trump, presidente dos Estados Unidos AFP

Publicado 15/12/2020 16:12

A porta-voz do governo norte-americano Kayleigh McEnany afirmou nesta terça-feira, 15, que o presidente Donald Trump recebeu indicação da equipe médica para que recebesse a imunização contra o novo coronavírus, porém isso só deverá acontecer depois que profissionais da saúde e pessoas do grupo de risco já tenham sido vacinados.

Em outubro, Trump havia sido diagnosticado com a covid-19 e passou por tratamento que incluiu anti-histamínicos e terapias imunológicas. De acordo com a porta-voz, efeitos da terapia ainda estariam presentes no organismo de Trump bem como os anticorpos específicos e que, por isso, o presidente não teria urgência em receber a imunização.

McEnany, entretanto, afirmou que membros do governo receberão a vacina como forma de demonstrar sua eficácia e segurança. Na segunda-feira, 14, os Estados Unidos iniciaram campanha de vacinação emergencial da população com imunizante desenvolvido pelos laboratórios Pfizer BioNTech.

Colégio eleitoral



A porta-voz McEnany também ressaltou os esforços do presidente para que uma vacina estivesse pronta "em tempo recorde", segundo afirmou, e evitou comentar os resultados das eleições presidenciais. Ontem, os colégios eleitorais dos 50 Estados americanos se reuniram e deram vitória para a campanha do candidato democrata Joe Biden.



Segundo McEnany, comentários sobre as eleições serão feitos pelo próprio presidente, derrotado na sua candidatura à reeleição, uma vez que "o resultado está sob litígio".