Rio - Jair Bolsonaro é o único chefe de estado membro do G20 que ainda não parabenizou Joe Biden por vencer eleições eleições americanas. Biden foi oficialmente reconhecido pelo colégio eleitoral como presidente dos Estados Unidos na última segunda-feira (15).

Outro líder mundial que até o momento não cumprimentou Biden foi Kim Jong-un, da Coreia do Norte.

Questionado sobre o posicionamento do Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão disse não saber os motivos do silêncio do governo. O General respondeu essa questão ao ser questionado na saída do Palácio Planalto na tarde desta terça de forma sucinta: "Não sei", respondeu, abrindo os braços.

Recentemente, Vladimir Putin, presidente russo, e López Obrador, presidente mexicano, reconheceram a eleição do democrata.