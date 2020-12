Ex-presidente Evo Morales Reprodução/Twitter @evoespueblo

Publicado 15/12/2020 18:59

La Paz - O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, foi agredido com 'cadeiradas' em uma reunião do Movimento Al Socialismo (MAS), partido político no qual ele faz parte nesta segunda-feira (14) na cidade de Cochabamba.



O encontro, aberto ao público, tratava sobre as eleições regionais que ocorrerão no país em 2021. Segundo a imprensa boliviana, discordâncias entre escolhas de candidato são um dos motivos pelo desentendimento no evento.

Confira o momento em que Evo é atingido em meio à vaias:

Aquí el momento preciso cuando avientan una silla al expresidente Evo Morales. pic.twitter.com/FCerulnwA9 — EL DEBER (@grupoeldeber) December 15, 2020



Gritos de "fora" e "renovação" foram ouvidos. Morales estava no centro da mesa, e foi protegido por alguns homens que ficaram a sua frente para que ele não fosse atingido.

Pelas redes sociais, o ex-presidente do país que ficou exilado por quase um ano até poder voltar a Bolívia em novembro, culpou a "direita golpista" pelo ato, "enviando infiltrados para gerar violência em nossos membros, cujo objetivo é a eleição democrática e pública de nossos candidatos às eleições subnacionais".