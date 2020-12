Policiais disfarçados de Papai Noel e elfo prenderam traficante no Peru AFP

Publicado 17/12/2020 11:50

Lima - Policiais do esquadrão antidrogas do Peru se disfarçaram de Papai Noel e elfo para prender um traficante de drogas em, Lima, capital do país, no último domingo. As informações são da Reuters.

Eles saltaram, frenéticos, de uma van disfarçada, vestindo coletes a prova de balas por baixo das fantasias, e arrombaram a casa do narcotraficante com um grande martelo. Em um vídeo divulgado pela AFP TV, é possível ver mais pessoas na casa, observando à cena, atônitos. "Nós somos a polícia, o esquadrão verde, esta é uma operação antidrogas", disse um dos agentes, ao invadir a casa.

Membros do esquadrão antidrogas da polícia do Peru se fantasiaram de Papai Noel e elfos para desbaratar uma ação de traficantes em Lima. A tática, porém, vem recebendo críticas: muitos dizem que seria uma tentativa de eufemizar os abusos da polícia pic.twitter.com/ELX7aDuh4M — giro latino (@girolatino) December 17, 2020

Segundo a polícia peruana, a tática de realizar operações disfarçadas é cada vez mais comum e bem-sucedida contra o narcotráfico, por causa do elemento surpresa.

Na casa, foram apreendidos uma grande quantidade de drogas, um revólver e uma balaclava.