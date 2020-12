Os 52 países e territórios da região europeia somam pelo menos 500.069 óbitos Divulgação

Por AFP

Publicado 17/12/2020 12:35 | Atualizado 17/12/2020 13:59

Paris, França - A Europa superou nesta quinta-feira (17) o meio milhão de mortos por causa da covid-19, a primeira região no mundo a ultrapassar essa marca - de acordo com balanço elaborado pela AFP com base em dados oficiais.



Os 52 países e territórios da região europeia (de Portugal até Rússia e Azerbaijão) totalizam pelo menos 500.069 óbitos (de um total de 23.059.233 contágios declarados), à frente de América Latina e Caribe (477.404 mortos, 14.229.617 casos), Estados Unidos e Canadá (321.287, 17.463.834), Ásia (208.149, 13.258.651), Oriente Médio (85.895, 3.713.430) e África (57.423, 30.634).





Epicentro da pandemia

Publicidade

A Europa voltou a ser o epicentro da pandemia desde outubro - junto com os Estados Unidos - e, nos últimos sete dias, foram registradas quase 37.000 mortes, o número mais elevado em sete dias desde o começo da atual crise sanitária.



Na terça-feira, foram registrados 6.800 falecimentos, um recorde.



No total, de acordo com os últimos balanços disponíveis, 60% das mortes se concentram em cinco países: Itália e Reino Unido (66.500 óbitos cada), França (59.300), Rússia (49.100) e Espanha (48.600).



A Bélgica continua a ser o país com o maior número de mortes em relação à sua população, com 158 óbitos a cada 100.000 habitantes, seguida de Itália (110), Bósnia Herzegovina (107) e Eslovênia e Macedônia do Norte (105).

Na última semana, os países com mais mortos foram Itália, Rússia, Alemanha, Reino Unido e Polônia.