A Polônia soma 1.171.854 casos e 24.345 mortes por covid-19 Divulgação

Por AFP

Publicado 17/12/2020 13:57 | Atualizado 17/12/2020 14:01

Varsóvia, Polónia - A Polônia sofrerá um confinamento parcial de três semanas a partir de 28 de dezembro, que inclui o fechamento de centros comerciais e estações de esqui para combater o coronavírus, informou o ministro da Saúde nesta quinta-feira (17).



O governo também vai impor restrições de viagens para a véspera de Ano Novo, explicou o ministro Adam Niedzielski.



"Vamos impor um confinamento nacional de 28 de dezembro a 17 de janeiro", explicou o ministro à imprensa. O objetivo é "nos proteger de uma terceira onda" da covid-19, acrescentou.



As pessoas que chegarem do exterior serão submetidas a uma quarentena de dez dias.



As restrições atuais, como as limitações de pessoas nos transportes públicos e nas igrejas, serão mantidas. Os restaurantes e bares permanecerão fechados e reuniões de mais de cinco pessoas estão proibidas.



As escolas de todos os níveis também foram fechadas até 17 de janeiro.



Nesta quinta-feira, o ministério polonês da Saúde informou que um total de 1.171.854 pessoas se infectaram com o vírus (11.953 em 24 horas), das quais 24.345 morreram (431 em 24 horas).