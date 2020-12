O Reino Unido abandonou oficialmente a UE em 31 de janeiro AFP

Por AFP

Bruxelas, Bélgica - As negociações entre a União Europeia e o Reino Unido para definir a relação pós-Brexit parecem avançar nesta quinta-feira (17), com a esperança de alcançar um acordo no fim de semana, apesar do pessimismo britânico.



Em uma reunião de legisladores, o principal negociador da UE, o francês Michel Barnier, disse que fechar um acordo nesta sexta-feira seria "difícil mas possível", em um dia em que todo o processo ficou sob pressão do Parlamento Europeu.



Em um documento conjunto, os blocos políticos no Parlamento anunciaram que estão dispostos a examinar o eventual acordo até 31 de dezembro, mas apenas se o entendimento for alcançado até o próximo domingo.



Ao mesmo tempo, em Londres, um porta-voz do governo afirmou que a saída britânica da UE sem um acordo continua sendo o resultado mais provável.



O influente secretário britânico do gabinete, Michael Gove, expressou seu pessimismo ao estimar que as chances de sucesso eram "menos de 50%".



No início do dia, Barnier afirmou que as negociações para um acordo sobre a relação pós-Brexit registraram avanços, mas ainda enfrentam "obstáculos".



"Bons progressos, mas os últimos obstáculos ainda persistem. Só assinaremos um acordo que proteja os interesses e princípios da UE", escreveu Barnier no Twitter.



"Na reta final das negociações, a transparência e a unidade são mais importantes que nunca", completou Barnier em sua mensagem.



Barnierteve uma reunião a portas fechadas com a Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu (que reúne o chefe do Poder Legislativo e os líderes de cada bancada política) e apresentou um relatório sobre o estado das negociações.



De acordo com fontes legislativas, durante o encontro Barnier citou a possibilidade de alcançar um acordo até sexta-feira.



"É difícil, mas possível", teria afirmado Barnier aos legisladores, de acordo com três fontes consultadas.



"Acredito que ainda há chances nos próximos dias, mas claramente ainda não chegamos a este ponto. Não percam a paciência, ainda resta algum tempo", expressou Barnier aos legisladores.



Em busca de um acordo

Na reunião, o negociador europeu afirmou aos legisladores que a equipe britânica aceitou uma cláusula que permitiria a Bruxelas responder em caso de divergências entre as normas ambientais e de direito trabalhista a ponto de afetar a concorrência entre as empresas.



A questão dos direitos de pesca, no entanto, continua sendo um motivo de discussões, apesar de Bruxelas ter aceitado explicitamente que o Reino Unido tem direitos soberanos sobre suas águas territoriais.



Depois do encontro com os legisladores, Barnier teve uma nova reunião com o negociador britânico, David Frost.



Em qualquer cenário, o processo está agora sob forte pressão do Parlamento Europeu, que precisa ratificar um eventual acordo até 31 de dezembro, pois no dia seguinte o Reino Unido estará fora do mercado único europeu e da união alfandegária.



Em uma curta nota oficial, os legisladores afirmaram que estão dispostos a convocar uma sessão extraordinária do Parlamento para ratificar o eventual acordo, mas apenas se "um acordo for alcançado até meia-noite de domingo", para que tenham tempo de examinar o conteúdo.



Este cenário sugere a convocação de uma sessão extraordinária do Parlamento Europeu em 28 e 29 de dezembro para ratificar o tratado.



O líder do bloco centrista Renew, Dacien CIolos, disse que a "incerteza sobre os cidadãos e os negócios europeus como resultado de uma decisão britânica é intolerável".



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, haviam estabelecido o domingo passado como prazo para o anúncio de uma decisão a respeito das negociações.



Mas, depois de uma ligação telefônica, a decisão adotada foi orientar as equipes de negociação a prosseguir com os contatos em busca de um acordo.



Na quarta-feira, Von der Leyen disse no Parlamento Europeu que foram registrados tímidos avanços para superar as divergências, mas que a distância entre as posições sobre a questão dos direitos de pesca ainda precisa de muitos trabalhos de negociação.