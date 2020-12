O professor investigado se chama Michael Braeseke Reprodução

Por iG

Publicado 17/12/2020 17:39

Nova York - Um professor americano é suspeito de assistir pornografia enquanto dava uma aula virtual para alunos do Condado de Broward, nos EUA. De acordo com a polícia local, o distrito escolar local abriu uma sindicância para apurar o caso.



Identificado como Michael Braeseke, ele dá aula de ciências sociais na South Broward High School, em Hollywood.

De acordo com o site Miami Herald, o vídeo que flagra o suposto momento foi postado no Twitter. As imagens mostram Braeseke em uma mesa e olhando para baixo, enquanto sons pornográficos são ouvidos.

O distrito escolar divulgou um comunicado:

"As Escolas Públicas do Condado de Broward levam muito a sério todos os assuntos e alegações envolvendo a segurança dos alunos e funcionários. Quando os líderes da escola foram informados da alegada má conduta do professor durante uma aula virtual, eles tomaram medidas imediatas e começaram a examinar as alegações e a seguir os protocolos adequados antes de postar nas redes sociais. O incidente e as alegações foram relatados à Unidade Especial de Investigação do Distrito para iniciar uma investigação interna. O distrito e a administração da escola permanecem comprometidos com a segurança e o bem-estar emocional dos alunos."