Por IG - Último Segundo

Publicado 01/01/2021 15:51

Berlim - Proibidos de soltar fogos de artifício em grande parte de Berlim, na Alemanha, alguns moradores tentaram lançá-los de suas casas na véspera de Ano Novo, causando dezenas de incêndios em toda a capital alemã.

Seis minutos depois da meia-noite, o Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar 18 incêndios. Não houve informações iniciais de feridos com gravidade.

A venda de fogos de artifício foi proibida na corrida para 31 de dezembro, com apenas lojas essenciais abertas até pelo menos 10 de janeiro para tentar suprimir a propagação do Covid-19.

Morte na Itália

Na Itália, um menino de 13 anos foi morto e 79 outros ficaram feridos pelos fogos de artifício da véspera de Ano Novo. A soltura de fogos na rua também foi proibida no país, mas muitas pessoas os soltaram de casa.

O garoto, que vivia em um acampamento cigano na cidade de Asti, no norte da Itália, morreu no hospital pouco depois da meia-noite devido aos ferimentos causados ​​por um foguete no abdômen.

Os bombeiros realizaram 229 intervenções em toda a Itália na véspera de Ano Novo, em comparação com 686 no ano passado. Dos 79 feridos, 23 foram hospitalizados, segundo dados do departamento de segurança pública.