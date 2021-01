Ela comemorou seu aniversário batendo palmas e disse que planeja se manter saudável até os 120 anos Reprodução

Por iG

Publicado 02/01/2021 18:00 | Atualizado 02/01/2021 18:02

Tóquio - Kane Tanaka, uma japonesa reconhecida pelo Guinness World Records como a pessoa viva mais velha do mundo, faz 118 anos neste sábado (02).



Nascida em 2 de janeiro de 1903, ela comemora seu 118º aniversário em uma instituição de saúde em Fukuoka, no sudoeste do Japão, onde mora, de acordo com o site NHK News.

Com boa saúde, Kane assoprou as velinhas batendo palmas e afirmou que planeja se manter saudável até os 120 anos.