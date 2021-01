Suspeita é que Austin teria sofrido uma parada cardíaca Reprodução Twitter

Por iG

Publicado 02/01/2021 18:55 | Atualizado 02/01/2021 18:57

Londres - Morreu nesta sexta-feira (1°), no Reino Unido, o homem que já foi considerado o mais pesado do mundo . Barry Austin tinha 52 anos e chegou a pesar 413 quilos. As informações são do jornal The Sun.



Austin morreu em sua própria casa, em Birmingham, após uma queda. A família dele confirmou o óbito neste sábado (2), mas não divulgou qual teria sido a causa de ele ter caído. A suspeita é que ele tenha sofrido uma parada cardíaca.

O time de futebol de Birmingham, do qual Austin era torcedor, lamentou sua morte no Twitter. "Seu amor pelos azuis [cor do time] era inquestionável. Descanse em paz", escreveu o clube em seu perfil oficial.

Publicidade

"Ele era uma pessoa adorável, conversador e divertido, muito querido por todos. Ele teve um ataque cardíaco e também caiu", disse Kirsty Steer, casada com o enteado de Barry.



Nos últimos anos, Austin buscou emagrecer por motivos de saúde. Chegou a perder mais de 100 kg e reduziu a ingestão diária de calorias para 1.500. Já no momento em que esteve mais pesado, Austin consumia até 29.000 calorias por dia.