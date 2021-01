Arquivo Agência Brasil/Diego Vara

Por AFP

Publicado 03/01/2021 09:42

Os Estados Unidos registraram, no sábado (2), o maior número de casos de coronavírus em um dia, com mais de 277.000 infecções relatadas.



País mais afetado pela pandemia no mundo, os Estados Unidos registraram 20,4 milhões de casos no total e pouco menos de 350.000 mortes.



As infecções aumentaram nos últimos meses, o que levou o país a um "ponto crítico", à medida que as viagens de férias espalham o vírus.



O maior especialista do governo dos Estados Unidos no assunto, dr. Anthony Fauci, alertou poucos dias após o Natal que o pior da pandemia ainda está por vir.



Os Estados Unidos falharam em seus esforços para controlar a covid-19, com seu programa de vacinação afetado por problemas logísticos e hospitais sobrecarregados.



Mais de 4,2 milhões de pessoas nos Estados Unidos já receberam suas primeiras vacinas, com 13 milhões de doses distribuídas, mas isso está muito aquém dos 20 milhões de imunizações que o governo do presidente Donald Trump prometeu até o final de 2020.