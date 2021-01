Idosa vive em lar para idoso no Japão Reprodução/NHK WORLD JAPAN/Direitos Reservados/ND

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 14:08

Uma japonesa, que carrega o título de mulher mais velha do mundo dado pelo Guinness de recordes mundiais, completou 118 anos neste sábado. Tanaka Kane vivi em um lar para idosos em Fukuoka, no Japão.



Por conta da pandemia, a idosa não pode se encontrar com parentes, mas funcionários da instituição em que vive informaram que ela passa bem e quer continuar com saúde até completar 120 anos.