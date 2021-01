Por IG - Último Segundo

Publicado 03/01/2021 13:48

São Paulo - As fortes chuvas que castigam a região de Gaziabad, no norte da Índia, causaram uma tragédia neste domingo, quando o teto de um crematório cedeu e matou 18 pessoas que participavam de um funeral no local.

Segundo informações da agência Reuters, outras 40 pessoas também estavam dentro do estabelecimento no momento do colapso. Porém, este grupo apenas tentava se proteger da chuva e não participava da cerimônia fúnebre.

Até o momento, 38 já foram retirados dos escombros pelos agentes da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF), que foram convocados ao local para auxiliar a polícia e os bombeiros no resgate dos sobreviventes.

Ainda de acordo com a publicação, as causas do desabamento ainda não foram confirmadas, mas uma investigação será instaurada. "Vamos descobrir quem é o responsável por esta tragédia o mais rápido possível", garantiu Anita Meshram, comissária da divisão da NDRF.