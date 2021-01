Policial Matt Lima, de Massachusetts Somerset Police Department/Reprodução

Publicado 03/01/2021

Massachusetts - Um policial se recusou a prender duas mulheres acusadas de tentar roubar mantimentos para seus filhos em Massachusetts, nos EUA. Em vez disso, ele comprou a ceia de Natal para as famílias.



O oficial da cidade de Somerset, Matt Lima, respondeu a um chamado de furto no fim do mês passado em uma loja, onde duas mulheres com dois filhos pequenos foram acusadas de colocar mantimentos em sacolas sem pagar.

Elas disseram ao agente que passavam por tempos difíceis e estavam tentando providenciar uma ceia de Natal para as crianças. Lima diz que se lembrou dos próprios filhos e comprou R$ 1.250 em cartões-presente de supermercado.

Em uma postagem feita em seu site, o departamento de polícia local elogiou o exemplo de solidariedade do agente. "Suas ações exemplificam o que significa proteger e servir os membros de nossa comunidade".