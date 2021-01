Equipes de resgate estão usando placas de isopor laranja para se mover pela área do deslizamento Divulgação

Por AFP

Publicado 03/01/2021 16:53 | Atualizado 03/01/2021 16:53



Oslo, Noruega - Socorristas encontraram o sétimo corpo sob os escombros, quatro dias depois de um deslizamento de terra na Noruega - informou a polícia neste domingo (3), acrescentando que continuam as buscas por outras três pessoas desaparecidas.



Em 30 de dezembro, o terreno afundou em Ask, no município de Gjerdrum, 25 km a nordeste de Oslo, destruindo uma dezena de casas e 31 imóveis. Mais de mil pessoas foram evacuadas.



A terra que se soltou é um tipo de argila específico da Noruega e da Suécia, que pode se liquefazer e colapsar rapidamente, mas a probabilidade de que ocorra um deslizamento de terra similar na área continua sendo baixa, de acordo com a Diretoria de Água e Energia da Noruega (NVE). Algumas casas foram arrastadas por até 400 metros.



Na encosta da colina, pode-se ver um enorme buraco com os escombros das casas. Os socorristas, que receberam a visita do casal real e do príncipe herdeiro, preveem um trabalho sem pausa e também tentam resgatar animais de estimação.



Após se reunirem com as equipes de resgate, os membros da realeza se dirigiram à igreja de Gjerdrum, onde acenderam velas pelas vítimas, e conversaram com sobreviventes. A polícia divulgou na última sexta-feira uma lista com os nomes dos 10 desaparecidos - duas crianças de 2 e 13 anos e oito adultos.