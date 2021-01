A polícia do condado de Smith investiga um tiroteio fatal na Igreja Metodista de Starville em Winona, Texas, na manhã deste domingo (03) Zak Wellerman/Tyler Morning Telegraph

Por IG - Último Segundo

Publicado 04/01/2021 08:42 | Atualizado 04/01/2021 08:43

Um pastor foi morto e duas outras pessoas ficaram feridas em um tiroteio dentro de uma igreja do Texas, nos Estados Unidos, neste domingo (03). O crime aconteceu depois que um criminoso, fugindo da polícia, se escondeu no local na noite anterior.

As autoridades usaram cães e drones para procurar o suspeito após uma perseguição de carro, ao mesmo tempo em que o pastor da Igreja Metodista de Starrville o descobriu escondido em um banheiro.

O pastor sacou uma arma e ordenou que o homem se entregasse, mas o suspeito agarrou a arma e começou a atirar com ela. Os tiros mataram o pastor e uma pessoa. Outra ficou ferida após cair ao fugir dos disparos.

O homem, então, roubou o veículo do pastor e fugiu para o leste antes de ser preso no condado de Harrison. O criminoso foi hospitalizado com ferimentos à bala na mão, mas não está claro quando ele foi baleado.

Nem as vítimas nem o criminoso tiveram as identidades divulgadas.