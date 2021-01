Tanya Roberts e Roger Moore em '007' Reprodução

Por iG

Publicado 04/01/2021 14:10 | Atualizado 04/01/2021 14:14

São Paulo - Morreu neste domingo, aos 65 anos, a atriz Tanya Roberts, que interpretou a "Bond girl" Stacey Sutton em "007 — Na mira dos assassinos" (1985), protagonizado por Roger Moore. Ela também deu vida à personagem Midge Pinciotti na série de TV "That 70's Show", entre 1998 e 2004.

Roberts estava passeando com seus cachorros perto de casa, em Los Angeles, na véspera de Natal, quando sofreu um desmaio e foi internada no hospital Cedars-Sinai. Mike Pingel, empresário e amigo pessoal da atriz, emitiu um comunicado oficial que descarta a Covid-19 como causa do falecimento.

Tanya Roberts, cujo nome de batismo era Victoria Leigh Blum, teve uma carreira de sucesso e participou de produções musicais off-Broadway. Já sua trajetória no cinema foi menos marcada por blockbusters e mais pontuada por participações em filmes cult, como as obras de fantasia "O príncipe guerreiro" (1982) e "Sheena: A rainha das selvas" (1984), a comédia "Body Slam" (1987) e o thriller erótico "Olhos noturnos" (1990).

Em "007 — Na mira dos assassinos", último filme de Roger Moore no papel do espião mais famoso do mundo, a "Bond girl" interpretada por Tanya Roberts é uma geóloga que se torna alvo do vilão Max Zorin, papel encarnado por Christopher Walken.

Em entrevista ao "Daily Mail", em 2015, Roberts comentou sobre a tão falada "maldição" que ronda a carreira de atrizes que passam pelo posto de "Bond girl": "Lembro-me de questionar meu agente sobre o fato de atrizes que ganham um papel no filme de James Bond não conseguem mais arranjar trabalho. Ele me disse: 'Tá brincando? A Glenn Close seria uma Bond girl, se ela pudesse'".

A última aparição de Tanya Roberts na TV foi na série "Barbershop", da Showtime.