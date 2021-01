Mundo & Ciência

Sétimo corpo é encontrado após deslizamento de terra na Noruega

No último dia 30, o terreno afundou em Ask, no município de Gjerdrum, 25 km a nordeste de Oslo, destruindo uma dezena de casas e 31 imóveis

Publicado 03/01/2021 16:53 | Atualizado há 18 horas