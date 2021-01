Donald Trump continua tentando reverter resultado das eleições americanas AFP

Publicado 04/01/2021 10:41

Nova York - Ex-secretários de Defesa dos Estados Unidos, de governos democratas e republicanos, defenderam, em artigo publicado no último domingo (4) no Washington Post, que as Forças Armadas não devem participar da cruzada mantida por Donald Trump para reverter a derrota nas urnas em novembro.

Além disso, os políticos foram categóricos ao afirmar que “o momento de questionar os resultados já passou”. "Nossas eleições ocorreram. Recontagens e auditorias foram realizadas. Questionamentos apropriados foram analisados pelos tribunais. Governadores certificaram os resultados. E o Colégio Eleitoral já votou”, afirma o texto.

Na publicação, eles ainda pedem por uma transferência pacífica. "Elas (transferências de poder) ocorrem por vezes em tempos de incertezas sobre a política de segurança nacional dos EUA e sua postura no mundo. Podem ser um momento quando a nação está vulnerável a ações de adversários buscando tirar vantagem da situação", diz outro trecho do comunicado.

O texto é assinado por personalidades como Dick Cheney, ex-vice-presidente, Donald Rumsfeld, que ocupou a pasta no governo de George W. Bush e de Jimmy Carter, além de dois secretários que comandaram o Pentágono durante o governo Trump: James Mattis e Mark Esper.