Casal se muda para ilha deserta na Irlanda e evita pandemia de Covid-19

Por IG - Último Segundo

Publicado 04/01/2021 11:52

São Paulo - Um casal britânico decidiu se mudar da Inglaterra para a ilha de Owey, localizada a oeste da Irlanda, em busca de uma vida mais pacata. Como o local não tem comércio e eles não tem vizinhos, eles conseguiram ficar isolados e se manter longe da pandemia de Covid-19.



Embora existam algumas casas, elas só são habitadas no verão e a última vez que alguém passou o inverno na ilha foi em 1974. O difícil acesso à ilha com apenas dois habitantes fixos também ajuda no isolamento, visto que não há uma ponto que ligue Owey diretamente ao continente.



O marceneiro Luke e a assistente social Sarah viram um anúncio online, oferecendo um ano de aluguel na cabana, e, ao verem que a oportunidade era única, decidiram deixar o trabalho para embarcar na viagem.

A mudança aconteceu em março do ano passado, dias antes do primeiro 'lockdown' ser decretado no Reino Unido. "Como você pode imaginar, não precisamos nos preocupar com o isolamento social", disse Luke para o jornal Daily Star.



"A experiência como um todo tem sido incrível. O ritmo de vida é tão lento, mas é adorável, passamos os dias passeando com os cães, cultivando nossa própria comida e aprendendo novas habilidades", afirmou Luke.



Durante o verão na ilha, que foi de junho a setembro de 2020, alguns visitantes tiveram contato com o casal, mas desde então ninguém pisa lá sem ser Luke ou Sarah.



Sarah afirmou que não se arrependeu de ter "deixado tudo" para viver na ilha. "Nós dois aprendemos muito e tivemos experiências que eu nunca teria imaginado", disse a mulher.