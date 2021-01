Em Israel, a vacina deve ser administrada em duas injeções separadas, com três semanas de intervalo AFP

Por IG - Saúde

Publicado 04/01/2021 12:16

São Paulo - Cerca de 240 israelenses foram infectados com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) mesmo após serem vacinados com o imunizante da Pfizer/BioNTech. As informações são da mídia de Israel e foram divulgadas pelo canal Channel 13.



Especialistas já explicaram que a vacina não fornece imunidade imediata contra o vírus e por isso pode levar um tempo até que o sistema imunológico possa reagir.



Publicidade

Estudos indicam que a imunidade contra a Covid-19 aumenta apenas em oito ou dez dias após a primeira injeção e eventualmente atinge 50% de eficácia.



A segunda injeção é dada depois de 21 dias da primeira dose. A eficácia de 95% é atingida depois de uma semana da segunda injeção, então há 5% de chance de um vacinado ser infectado mesmo depois de a vacina ter atingido pleno potencial.



Publicidade

O canal israelense que divulgou a notícia pediu a todos para permanecerem vigilantes e seguirem todas as precauções contra o novo coronavírus durante um mês depois da primeira dose da vacina.



A vacinação em Israel tem sido bem sucedida. Isso porque mais de um milhão de israelenses, ou seja, 12% da população, receberem a vacina da Pfizer/BioNTech. Conforme dados da Universidade de Oxford, trata-se do maior número per capita de vacinados no mundo.



Publicidade

Desde o início da vacinação no país, no dia 20 de dezembro, quatro pessoas morreram depois de receber a vacina, segundo a emissora pública Kan. Mas, o Ministério da Saúde de Israel relatou que três das quatro mortes não estavam ligadas à vacina. O quarto caso ainda está sendo investigado.