Por IG - Último Segundo

Publicado 04/01/2021 13:38 | Atualizado 04/01/2021 13:59

Um caso bizarro de assassinato em Palau-solita i Plegamans, cidade catalã localizada ao norte de Barcelona, ganhou os holofotes da mídia internacional no último domingo (3). O corpo de um homem, que não teve a identidade confirmada, foi encontrado em uma casa com as calças amarradas aos tornozelos e as "partes íntimas" removidas.

Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, o inusitado cenário foi encontrado pelo agentes após um vizinho informar às autoridades sobre a possibilidade de algo ter acontecido com o homem, que alugava o imóvel há pouco tempo.

Ainda de acordo com a publicação, os policiais encontraram alguns cachorros na propriedade, que estavam mal cuidados e vivendo em meio aos dejetos, mas a possibilidade de que teriam sido os animais a "removerem" a genitália do homem foi descartada pelos legistas que estiveram no local.

Agora a polícia aguarda a realização de uma autópsia para entender se o homem foi assassinado na casa ou carregado para lá após a morte. Além disso, tenta entender o que motivou a retirada dos órgãos genitais e para onde foram levados, uma vez que não estavam no local em que o corpo foi encontrado.