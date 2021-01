Condado de Los Angeles, nos EUA, vive situação de colapso diante da covid-19 AFP

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 10:09

Los Angeles - Com praticamente todos os seus leitos de UTI ocupados, a Agência de Serviços Médicos de Emergência (EMS, na sigla em inglês) do condado de Los Angeles, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, está instruindo suas ambulâncias a pararem de transportar pacientes que têm poucas chances de sobrevivência e priorizarem aqueles com mais chances, para conservar o uso de oxigênio nos hospitais. As informações são da CNN.

Nesta segunda-feira, o condado registrava 7.544 pessoas hospitalizadas pela covid-19 e apenas 17 leitos de UTI restantes.

Publicidade

A EMS afirmou ainda que não têm mais condições de transportar pacientes sem sinais de pulso ou respiração para os hospitais, mas que seus profissionais são instruídos a tentar realizar a ressuscitação por pelo menos 20 minutos. "Se o paciente estiver estabilizado após o período de ressuscitação, ele será transportado para um hospital. Se o paciente for declarado morto no local ou se nenhum pulso puder ser restaurado, os paramédicos não irão mais transportar o corpo para o hospital", afirmou, em nota.

O oxigênio também está sendo poupado, e pacientes com uma saturação de pelo menos 90% não estão recebendo o suprimento.