Por iG

Publicado 05/01/2021 19:39

EUA - Restos mortais de um bebê foram encontrados enterrados em uma parede de uma casa na Carolina do Sul. Os ossos da criança foram encontrados por um morador da casa, enquanto ele reformava a estrutura, no último sábado (02). O corpo foi encaminhado a um centro de antropologia forense. As informações são da emissora de televisão CBS.



Em nota, as autoridades disseram que ainda não é possível saber há quanto tempo o bebê morreu ou desde quando os ossos estão misturados ao cimento da parede. De acordo com a polícia, as primeiras suspeitas são de que os restos fetais e o esqueleto” provavelmente estavam emparedados “por um longo período”.

Segundo a CBS, os especialistas forenses irão determinar a identidade da criança, a provável causa da morte e como os ossos foram parar nas paredes da residência. Uma investigação será aberta caso haja sinais de crime durante a análise.