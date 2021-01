Mulher é baleada durante invasão do Congresso Reprodução CNN

Por iG

Publicado 06/01/2021 18:00 | Atualizado 06/01/2021 18:04

Washington - Uma mulher foi baleada no peito após os apoiadores do presidente Donald Trump invadirem o Capitólio, em Washington (EUA), na tarde desta quarta-feira (06). A vítima está em estado crítico, segundo a CNN, que ouviu duas pessoas com conhecimento do caso.



As imagens da rede MSNBC mostraram uma mulher, que ainda não teve a identidade revelada, ensanguentada sendo carregada em uma maca. Ao mesmo tempo, alguns congressistas foram ouvidos gritando "tiros disparados", enquanto os seguranças do Capitólio sacavam armas no plenário da Câmara dos Representantes.

*Matéria em atualização