Vice-presidente Mike Pence AFP

Por AFP

Publicado 06/01/2021 18:17 | Atualizado 06/01/2021 18:20

Washington - O vice-presidente Mike Pence pediu que a violência no Capitólio dos Estados Unidos "pare agora", depois que partidários do presidente Donald Trump invadiram o prédio.



Pence estava presidindo uma sessão conjunta do Congresso para certificar a vitória do democrata Joe Biden na eleição, quando manifestantes que compareceram a um comício de Trump nas proximidades invadiram o Capitólio.



"A violência e a destruição que estão ocorrendo no Capitólio dos Estados Unidos deve parar e deve parar agora", disse Pence em um tuíte. "Todos os envolvidos devem respeitar os policiais e deixar o prédio imediatamente".



"O protesto pacífico é um direito de todo americano, mas este ataque ao nosso Capitólio não será tolerado e os envolvidos serão processados em toda a extensão da lei."