Publicado 06/01/2021 20:08

Washington - A filha do presidente Donald Trump, Ivanka Trump, retuitou uma publicação do pai pedindo "paz" aos apoiadores que invadiram o Capitólio em Washington, nesta quarta-feira (06), e se referiu aos manifestantes como "patriotas".



Embora ela tenha pedido o fim da violência, Ivanka foi criticada pelos internautas pelo termo que usou para se referir às pessoas que protestam contra a vitória do presidente eleito Joe Biden.

Depois de ser questionada, a filha de Trump apagou a publicação e fez outra, dizendo que "protestos pacíficos são patrióticos" e a "violência é inaceitável e deve ser condenada".

No. Peaceful protest is patriotic. Violence is unacceptable and must be condemned in the strongest terms. https://t.co/GwngZTqzTH