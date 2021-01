Por IG - Último Segundo

Publicado 08/01/2021 11:23

Três dias antes do ataque de apoiadores pró-Trump, ao Congresso norte-americano, a polícia do Capitólio teria rejeitado ajuda federal para reforçar a segurança do prédio. As informações foram apuradas pela agência de notícias Associated Press.

A invasão ao Capitólio causou cinco mortes, sendo que uma, foi de um dos policiais que tentaram proteger a ocupação, no momento em que os parlamentares estavam reunidos para definirem a vitória do candidato Joe Biden a presidência dos EUA.

A seção chegou a ser interrompida, porém horas depois, a formalidade foi cumprida e a vitória de Biden, confirmada. O Departamento de Justiça americano queria disponibilizar agentes do Pentágono, FBI e Gurada Nacional para fortalecer a segurança.

Após o ocorrido, o chefe de polícia do Capitólio, Steven A. Sund, deixou o cargo. Cerca de 50 pessoas ficaram feriadas e outras foram hospitalizadas com leves ferimentos.