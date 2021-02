Mundo & Ciência

Mais de 20 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose no Reino Unido

Muito afetado pela pandemia do coronavírus, com quase 123.000 mortos, o Reino Unido aposta na vacinação em massa para sair do confinamento

Publicado 28/02/2021 15:50 | Atualizado há 55 minutos