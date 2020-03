Operadoras abrem canais da TV fechada para ajudar em isolamento social da população

O novo coronavírus tem gerado uma mobilização no Brasil pelo isolamento social, com intuito de evitar o contágio comunitário. Com as pessoas em casa, diversos canais da TV fechada, nas principais operadoras do país, tiveram os sinais liberados ao público por tempo indeterminado. A A E Networks Brasil liberou, por exemplo, os canais History, A&E, History 2 e Lifetime aos assinantes de todas as operadoras.

No próximo domingo, o History apresenta aos espectadores a série 'Hernán: O Conquistador', em oito episódios. O drama narra conquista do México e os episódios desde a chegada do conquistador Hernán Cortés à costa de Yucatán, em 1519, até a derrocada da cidade de Tenochtitlan.

Os seguintes canais da Globosat também serão liberados: Gloob, Gloobinho, Canal Brasil, Multishow, GNT, SporTV, SporTV 2 e SporTV 3, GNT, VIVA, Universal TV, Studio Universal, Syfy, todos os canais Telecine, Megapix, Mais Globosat, BIS e OFF, além da GloboNews, que tem feito cobertura do coronavírus. Serão cerca de 6 milhões de assinantes beneficiados com esse movimento.

A Globoplay acompanha a situação e disponibiliza, durante 30 dias, diversos conteúdos para não assinantes. Para entreter as crianças, mais de 30 títulos infantis estarão abertos. O público infantil também será contemplado com os canais Disney e Nat Geo Kids, da The Walt Disney Company. São ligados a esta companhia a ESPN, as opções de entretenimento da FOX e National Geographic, que vão ficar disponíveis até dia 31 de março.