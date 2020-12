Marieta Severo Globo/Fábio Rocha

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 16:03 | Atualizado 12/12/2020 16:07

Há 12 dias diagnosticada com Covid-19, Marieta Severo recebeu alta médica na manhã deste sábado e voltou para casa, onde ainda ficará em repouso para tratar a doença. A atriz chegou a ficar internada por oito dias no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, ao testar positivo e ser diagnosticada com pneumonia.



A assessoria de imprensa da atriz informou que ela chegou em casa pela manhã e segue em repouso. Com 74 anos, Marieta não tem mais nenhum sintoma da pneumonia que tratou enquanto esteve internada. Marieta Severo faz parte do elenco da próxima novela das 21h, "Um Lugar ao Sol", da Globo, e está afastada das gravações desde que foi diagnosticada com coronavírus.

Publicidade

Globo/Fábio Rocha photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2020-09-03 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) signature: 69326adddd0650ef1bc5c36009c69da0ee762ceb7c9d9e64431739dc2765e906 stRef:documentID: 4D4554A5F9AE6746E308A109B92036D4 stRef:instanceID: xmp.iid:01727912-bd9f-0a4f-b33b-6590a29bcedd stRef:originalDocumentID: 4D4554A5F9AE6746E308A109B92036D4 tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 25000000/100000 tiff:YResolution: 25000000/100000 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmp:MetadataDate: 2020-09-03T10:23:04-03:00 xmp:ModifyDate: 2020-09-03T10:23:04-03:00 xmp:Rating: 1 xmpMM:DocumentID: xmp.did:a9be7c0d-c25a-9f4e-ad9d-6177a5fbcf4f xmpMM:InstanceID: xmp.iid:a9be7c0d-c25a-9f4e-ad9d-6177a5fbcf4f xmpMM:OriginalDocumentID: 4D4554A5F9AE6746E308A109B92036D4 Profiles: Profile-8bim: 19888 bytes Profile-exif: 16154 bytes Profile-icc: 560 bytes Profile-iptc: 4000 bytes Marieta Severo Caption

O marido de Marieta, Aderbal Freira-Filho, segue internado na mesma unidade hospitalar desde junho, após sofrer um AVC hemorrágico. Marieta deu entrada no hospital nu último dia 4 para realizar alguns exames relacionados à doença, após ter sintomas leves, como mal-estar e febre. Na ocasião, foi constatada a pneumonia leve e teve que ficar em observação na unidade por precaução e segurança.