Presidente dos EUA, Donald Trump AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/01/2021 12:25

Na primeira publicação em texto no Twitter após ter a conta temporariamente bloqueada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se colocou como defensor de seus eleitores, que ele classificou de "grandes patriotas americanos". Na mensagem, o republicano garantiu que seus apoiadores terão uma "voz gigante" no futuro e que não serão "desrespeitados".

O líder da Casa Branca tem sido duramente pressionado por ter incitado um protesto na sede do Legislativo dos EUA, que terminou em violência e na invasão do Capitólio. Pelo menos cinco pessoas morreram nos confrontos, que interromperam a sessão de certificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais.

O comportamento de Trump levou democratas a pedirem sua destituição antes do fim do mandato, por meio da invocação da 25ª emenda da Constituição ou do impeachment. Vários integrantes do governo entregaram seus cargos em resposta ao episódio, incluindo as secretárias de Educação, Betsy Devos, e de Transportes, Elaine Chao.