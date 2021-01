Donald Trump e Joe Biden AFP

Por iG

Publicado 08/01/2021 13:34 | Atualizado 08/01/2021 13:34

Nova York - Nesta sexta-feira (8), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que não irá comparecer à posse do presidente eleito Joe Biden. A cerimônia acontecerá no dia 20 de janeiro.



"A todos que perguntaram, eu não irei à cerimônia no dia 20 de janeiro", afirmou Trump em rede social.



A declaração do republicano foi dada através do Twitter dois dias após a invasão ao Capitólio e depois de Trump ter afirmado, pela primeira vez, que deixará a presidência estadunidense.



É uma tradição americana os presidentes que deixam o cargo participarem da cerimônia de posse do sucessor.



Em 2017, quando Trump assumiu a Casa Branca, o democrata Barack Obama cumprimentou o republicano durante o evento.



A última vez que um presidente não compareceu à posse de seu sucessor foi em 1869. Donald Trump seria o quarto a quebrar a tradição.