Vacina de Oxford AFP

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 14:30 | Atualizado 08/01/2021 15:42

Mais de 17 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus (covid-19) foram aplicadas em todo o mundo. É o que aponta o balanço divulgado, na manhã desta sexta-feira, pelo site da Organização Não Governamental 'Our World in Data', ligada à universidade de Oxford, no Reino Unido.

Os países que lideram o ranking com maior número de aplicação da vacina são os seguintes: Estados Unidos (5,9 milhões), China (4,5 milhões), Israel (1,7 milhão) e Reino Unido (1,3 milhão). Até o momento, eles foram os únicos que aplicaram mais de 1 milhão de vacinas.

Segundo dados do projeto, a vacinação acontece em pelo menos 47 países. Israel é o país que já vacinou a maior parte de sua população, com quase percentual de quase 20%. O país lidera disparado o ranking de doses aplicadas em relação ao total de habitantes e tem o objetivo de imunizar todos os cidadãos vulneráveis até o fim do mês.

O total de doses aplicadas não reflete o número de pessoas vacinadas, pois alguns países, como o Reino Unido e os Estados Unidos, já estão na segunda fase de dose dos imunizantes. A maioria dos países listados tem aplicado a vacina Pfizer/BioNTech.

1. Alemanha

2. Arábia Saudita

3. Argentina

4. Áustria

5. Barein

6. Bélgica

7. Bulgária

8. Canadá

9. Chile

10. China

11. Chipre

12. Costa Rica

13. Croácia

14. Dinamarca

15. Emirados Árabes Unidos

16. Escócia

17. Eslováquia

18. Eslovênia

19. Espanha

20. Estados Unidos

21. Estônia

22. Finlândia

23. França

24. Grécia

25. Holanda

26. Hungria

27. Inglaterra

28. Irlanda

29. Irlanda do Norte

30. Islândia

31. Israel

32. Itália

33. Kuwait

34. Letônia

35. Lituânia

36. Luxemburgo

37. Malta

38. México

39. Noruega

40. Omã

41 País de Gales

42. Polônia

43. Portugal

44. República Tcheca

45. Romênia

46. Rússia

47. Suécia