Publicado 08/01/2021 15:36

São Paulo - Um casal britânico foi passar as férias em Barbados e decidiram convidar uma mulher para um ménage à trois (sexo a três). No entanto, a noite diferente que buscavam acabou gerando uma multa de £ 4.400 (cerca de R$ 32.005) por quebrar as regras locais para conter a transmissão da Covid-19. As informações são do jornal Daily Mail.

Andrew Luker e Julia Knightley estavam hospedados em um hotel de luxo na ilha desde 28 de dezembro. Enquanto o casal aguardava o resultado do teste da Covid-19 em quarentena, convidaram uma mulher jamaicana para se juntar a eles.



No entanto, um segurança do hotel viu o momento em que Mikaela Jacas pulou o muro do Treasure Beach Hotel depois da meia-noite para encontrar o casal. Em seguida, o homem chamou a polícia, que encontrou os três tomando drinques após o ato sexual.

Diante do tribunal, o casal confessou ter violado o protocolo de quarentena e cada um foi condenado a pagar uma multa de £ 2.200 (cerca de R$ 15.972), além de fiança de £ 7 mil (R$ 50.822) sob risco de prisão de nove meses caso não pagassem os valores em até sete dias.

A mulher admitiu saber que deveria aguardar o resultado do teste isolada, mas afirmou que não sabia que não poderia receber convidados.